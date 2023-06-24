İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultayı | Akşener: Hesap veriyorum, sonra da hesap soracağım

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ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Meral Akşener’in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.



İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK Üyesi Kadriye Ünler’in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.



Ardından da Kurultay Gündemi gereği, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"BAŞARISIZLIK VARSA SORUMLU BENİMDİR"

İYİ Parti lideri Meral Akşener, kongrede konuştu. Sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşene, en büyük pişmanlığını CHP'den 15 milletvekili istemek olduğunu ifade etti.

"Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik." diyen Akşener, başarısızlık varsa sorumlunun kendisi olduğunu dile getirdi.

Öte yandan parti içinde de değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, "Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum, hesap soracağım sonra. Bu partide şımarıklık, hadsizlik, saygısızlık bitmiştir." dedi.

Akşener'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

5,5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Dedikodu yapmak, iftira etmek, hakaret etmek yerine kapı zillerini çaldık. Biz daima hakikatin peşinden gittik. Şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadık. Yapılamaz denilen her şeyi yaptık.



Ben Meral Akşener, ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim! Beni, mansıpla satın alabilen oldu mu? Beni parayla satın alabilen oldu mu?

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"



Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik.

"HADSİZLİK, SAYGISIZLIK BİTMİŞTİR"

Başarısızlık varsa sorumlu benimdir. Başarı varsa sizindir. Kılıçdaroğlu’ndan randevu aldım gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? Beni en çok üzen "İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı." oldu. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar.

Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki, İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de…

Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Bu milletin vicdanının su terazisidir. Siz kim Türkiye kim. Siz kim Türklük kim. Saygısızlar...

AKŞENER'DEN KURA TEPKİSİ

Öyle çirkinlikler yapıldı ki, günlerce uyuyamadım. Söyleyemeyeceğim öyle pislikler oldu ki… Gördüm ki herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Vekillik olunuyor yetmiyor, GİK üyeliği isteniyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim, kadrolar sınırlı! Bırakın birileri de o görevleri yerine getirsin.

Şimdi kongreye gidiyoruz. Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin ismi olan bir torba var yanımda. Bana kala kala kura kaldı! Ayıp be! Kura mı çekeyim ben!



Milletvekillerini kura ile mi belirleyeyim! GİK’i kura ile mi belirleyeyim! Saygısızlar, ne istiyorsunuz! Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, zarar vermeye kalkışan herkes hakkında bizzat gereğini ben yapacağım ben.

"İL İL İLÇE İLÇE GEZECEĞİZ"

Bir seçim dönemini geride bıraktık. Bizim için milletimizin iradesi baş tacıdır. Ne kazanmanın sarhoşluğuna katılırız ne kaybetmenin üzüntüsünde kayboluruz.



Bugünden sonra da gecemizi gündüzümüze katarak il il ilçe ilçe gezeceğiz. Millet için milletle yapılan siyasetin bir an önce önünün açılması gerekiyor.

GİK VE MDK SEÇİLECEK

Kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek.



Öte yandan, Kurultay’da platforma kurulan dev ekranda ise Genel Başkan Meral Akşener’in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi yansıtıldı.



Ayrıca Poyraz, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nın bin 70 delegenin katılımıyla çalışmalarına başladığını da ekledi.