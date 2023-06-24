İYİ Parti’de 3. Olağan Kurultay | Akşener: Hesap veriyorum, sonra da hesap soracağım

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ATO Congresium’da “Rotamız Net Pusulamız Millet” sloganıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Meral Akşener’in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.
AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ
İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oylama başladı.
Akşener'in tek aday olduğu kurultayda 1151 delegenin 1127 geçerli oyunu aldı ve yeniden genel başkan seçildi.
GİK VE MDK SEÇİLECEK
Kurultayda genel başkan seçiminin ardından delege, 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nu (MDK) belirleyecek.
GİK ve MDK seçiminde, blok liste yönteminin uygulanması bekleniyor.
Uzun yıllar MHP Grupbaşkanvekili yapan Oktay Vural, İYİ Parti'ye katıldı. Genel İdare Kurulu'na giren Vural'ın Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alması bekleniyor.
Kurultayda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu divan başkanlığına, Genel Sekreter Uğur Poyraz ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Kadriye Ünler de başkan yardımcılığına seçildi.
Daha sonra gündem gereği saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, milletin taleplerini tüm Türkiye'ye duyurmak için dinledikleri her şeyi meydanlara, kürsülere ve sosyal medyaya taşıdıklarını aktardı.
Akşener, "Dedikodu, iftira, hakaret etmek yerine milletimizin derdi ve sesini taşıdık. 'Bizden değil, bu dert bize oy getirmez, bu talep bizim işimize gelmez' demedik. Milletimizin her bir ferdinin sorunlarına çözümler ürettik." diye konuştu.
Daima hakikatin peşinden gittiklerini ve şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadıklarını vurgulayan Akşener, "İYİ Parti, dengesi bozulan siyasetin su terazisidir. İki yumruk arasına sıkıştırılan milletimiz için yaşama odasıdır. Kişisel ihtiraslara mahkum edilen milletimiz için bir çıkış kapısıdır." değerlendirmesinde bulundu.
"HESAPLAŞACAĞIZ"
Akşener, davaları için zorluklara direndiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanımın, hiçbir rakibimin, beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi. Ama affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim, billahi affetmeyeceğim, vallahi affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz, bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik. Biz, bugünlere zengin olmak için de gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur. Biz, bugünlere kendi ikballerimiz için de gelmedik."
"'BU PARAYI NEREDEN BULDUN' DİYE NİYE SORMADINIZ?"
Konuşmasında, "Ben Meral Akşener. Ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim" ifadesini kullanan Akşener, şunları kaydetti:
"Beni parayla satın alabilen oldu mu? 30 yıllık siyasi hayatımda parayla ilgili hiçbir isnat olmamışken, bunu yapanlar kahrı perişan olsun inşallah. Biz, bugünlere milletimiz için geldik, hırslara esir olmadık. Kibirle kalplerimizi karartmadık. Makam sarhoşluğuna kapılmadık. Zaten makamla alakası olmayan tek kişi olarak sarhoş olmam da mümkün değil herhalde. Çünkü biz, bugünlere milletimizin teveccühüyle geldik. Ağzımdan 'ben' sözü duymadınız, 'biz' diye geldik. 200 kişilik kurucular kurulu kurduk. En fazla 80 kişi olur, 200 kişi niye oldu biliyor musunuz? Herkes borç çıkardı. Çocuğunun çikolata parasını koyduğunu iddia ettiler ve bazılarınız döndü dedi ki, 'Ben master paramı koydum.' Yahu niye koydun? Bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki? Milletvekilleri, geçen dönem Meclis'e girdiniz. Genel Merkeze para mı istedik sizden? Bugün milletvekilisiniz sizden para mı isteniyor? Genel Merkez yapıldı muhteremler 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana 'Bu parayı nereden buldun' diye niye sormadınız? 'Nasıl buldun bu parayı, nereden buldun' niye demediniz? Çünkü sorumluluk almanız gerekiyordu, doğru mu? Kaçtınız. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü de yolu da pusulası da milletimizin ta kendisidir."
"Sandığa, yani büyük seçime gelmeden evvel parti içindeki sandıklardan konuşalım" diyen Akşener, genel başkan seçildikten sonra çeşitli yöntemlerde demokrasiyi oluşturmaya çalıştığını, bu amaçla iki kere "blok liste", "çarşaf liste" ve "yarı çarşaf liste" yaptığını ancak bunlara itirazlar geldiğini ve kimseyi mutlu edemediğini anlattı.
Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret ederek "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok." diye konuştu.
"SAVAŞMALIYDIK"
Sonra altılı masa meselesinin ortaya çıktığını ifade eden Akşener, şöyle devam etti:
"Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya, genel başkanınız bu konuda her türlü feragati, fedakarlığı yapan insan ya... Dolayısıyla biz bu parti seçime girebilsin diye önce Cumhuriyet Halk Partisinden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Hesap yapıyoruz, hesap veriyoruz. Buyurun. Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. Girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık, savaşmadık, savaşmadık. 15 milletvekili istedik, Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş."
Beraber seçime girdiklerini ama psikolojik olarak kendisini çok kötü ve aşağılanmış hissettiğini ifade eden Akşener, şöyle devam etti:
"Hayatımın hiçbir döneminde asla hissetmediğim kadar çaresiz hissettim. Çünkü savaşmadık. Ben savaşı, mücadeleyi, canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık, yapamadık. 28 Şubat'ta oynadım, şu kadar umurum olmadı. Tayyip Erdoğan'la ters düştük, mücadele ettim, şu kadar umurum, korkum olmadı. Her hafta benim tutuklanacağımı söyleyenler oldu aramızda. Hatırlıyor musunuz? Her hafta ben tutuklandım, 'Can, baş üstüne' dedim, şu kadar umurum, korkum olmadı. Ama cesaret edemedik, savaşmadık, mücadele etmedik. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu. Ama eğriye eğri, doğruya doğru bu aynı zamanda Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi ile yapılan bu işbirliği, sağda bulunan her renkten siyasi görüşteki insanların Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ön yargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdi."
Akşener, bugüne kadar hiçbir kararı kendi başına vermediğini, varsa bütün başarısızlığın sorumlusunun kendisi, varsa başarının sahibinin ise partililer olduğunu söyledi.
"ARTIK BU PARTİDE ŞIMARIKLIK, HADSİZLİK, SAYGISIZLIK BİTMİŞTİR"
Demokrasi konusuna değinen Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok ilgilendiren, etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? 'İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı, efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı.' Yuh, muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki İYİ Parti, sadece iktidar değil muhalefetin bir bölümü, muhalefetin tırnak içi kanaat önderleri, tanzim edicileri tarafından da tehdit, tehlike görülen bir siyasi partidir. Anladım ki İYİ Parti, milletin partisidir, milletin vicdanının su terazisidir."
Seçim öncesi temayül yaptıklarını ve çıkan sonuçlara mümkün olduğunca uyduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:
"Temayülde geride çıkan arkadaşlarımız, sıra satmaktan tut her türlü ahlaksızlığı öne koyan açıklamalar yaptılar. Arkadaş 17'de çıkmış. Tüh tüh özür dilerim, çıkaramadım sizleri, kusura bakmayın. Madem kurucusunuz, madem bilmem hangi görevdesiniz, kardeşim niçin bugüne kadar o üyenin kendisine ulaşmadınız, teşkilatlarımıza ulaşmadınız da 'Bana yar olmayan kara toprağın' diyen, partimizi yerle bir eden, yandaş televizyonlarda, bizimle ilgili ahlaksız görüşleri olan yerlerde partimizi her türlü iftiranın karşısında bıraktınız? Diyorsunuz ki 'Bana yar olmayan kara toprağın.' Siz kim, Türk milliyetçiliği kim? Siz kim, Türkiye kim? Siz kim, Türklük kim? Saygısızlar."
"GEREĞİNİ BİZZAT BEN YAPACAĞIM"
Partililerin kurultayda oy kullanacağını ve kendisinin üç hakkı olduğunu belirten Akşener, "Bir, çarşaf. İki, yarı çarşaf. Üç, blok. Ama şimdi yanımda bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Bütün üst kurul delegelerimizin, milletvekillerimizin isimleri olan bir torba. Bana kala kala kura kaldı. Ayıp be ayıp. Kura mı çekeyim ben? Milletvekillerini, GİK'i kurayla mı belirleyeyim? Ne istiyorsunuz kardeşim? Saygısızlar, saygısızlar. Hesabımızı bugün ortaya koyduk, yarın göreceğiz. Bundan sonra partimize saygısızlık eden, sosyal medyadan, oradan buradan zarar vermeye kalkışan herkes hakkında gereğini bizzat ben yapacağım." diye konuştu.
Akşener, bir seçim döneminin daha geride kaldığını anımsatarak, "Bizim siyasetimizde milletin verdiği kararın karşısında mazeretlere yer yoktur. Çünkü bizim için milletimizin iradesi baş tacıdır. Çünkü biz siyasetimizi şikayet üzerine değil, cesaret üzerine şekillendiririz." dedi.
Demokrasinin yalnızca milletle beraber inşa edilebileceğini kaydeden Akşener, İYİ Parti olarak yaşanılan seçim yenilgisine ilişkin muhasebelerini açık yüreklilikle yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini bildirdi.
Seçimin ayrıştırma ve suni kavgaların gölgesinde yapıldığını ifade eden Akşener, şunları söyledi:
"Bu seçimlerde verilen esas mesaj, siyasetin hapsedildiği bu çıkmazdan kurtarılmasıdır. Millet için milletle beraber yapılan yeni bir siyasetin bir an önce önünün açılmasıdır. Ama öyle sadece sözle değil gerçek bir yeniliği başlatarak, eskinin tozlu sayfalarını geride bırakarak, sadece kişilere değil topyekun bir anlayışa karşı koyarak siyasette bu anlayışı değiştirmenin yolu da her şeyden önce 85 milyon insanımızı oy tercihleri, hayat görüşleri veya yaşam biçimleri üzerinden maruz bırakıldığı keskin tanımlardan, sıkıştırıldığı kutuplaşma alanlarından derhal kurtarmaktır."
"ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NUN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER SONRA AKŞENER VE İYİ PARTİ GÜNDEME GELDİ"
Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kaybetmeleri nedeniyle pek çok hata ve kusur üzerinde durulabileceğini söyleyen Akşener, "Önemli olan bunlardan ders çıkarmaktır. Ama son zamanlarda ben konuşmuyorum, izledim. Enteresan biçimde önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerine yürüdüler kanaat önderleri, elitler, aklınıza ne geliyorsa. Sonra baktılar ipin ucu kaçtı, 'Bunu dengelemek lazım' dediler ve olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi." diye konuştu.
Bu süreçte "Seçim için İYİ Partinin yeterli düzeyde çalışmadığı ve bu sebeple seçimin kaybedildiği" iddialarının da ortaya atıldığına değinen Akşener, "Ne kadar büyük bir insanmışım ki cumhurbaşkanının kazandırılması da, kazandırılamaması da benden kaynaklıymış. Aldım, kabul ettim, başıma koydum. Bir dahakine söz kazandıracağım." ifadesini kullandı.
Belediye seçimleri ile ilgili de konuşan Akşener, "Derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalıştınız, biraz ipin ucu kaçtı. Korktunuz, dengelemeye çalıştınız, 'İstanbul'u kazandıran HDP'dir' açıklamanızda olduğu gibi... İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." dedi.
"ROLÜMÜZ, MİLLETLE BİRLİKTE YAPILAN YEPYENİ BİR SİYASETİN ÖNÜNÜ AÇMAKTIR"
İYİ Partinin hakikate kulak tıkamayacağını ve doğruyu da alkışlayacağını dile getiren Akşener, şunları kaydetti:
"Milletimizin 'git' dediği yere gideriz, 'ol' dediği yerde oluruz, 'konuş' dediği yerde konuşuruz, 'dur' dediği yerde dururuz. Çünkü bizim siyasetimizin öznesi, milletimizdir. Çünkü bizim siyasetimiz, milletimiz bizi hangi göreve layık gördüyse o görevi hakkıyla yapmayı, milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi emreder. Çünkü bizim siyasetimiz, bir elin beş parmağı ayrı ayrı yerlere çekiştirilirken o beş parmaktan sımsıkı bir yumruk yapmayı hedefler. Nitekim İYİ Parti olarak önümüzdeki dönemde de rolümüz, millete rağmen değil milletle birlikte yapılan yepyeni bir siyasetin önünü açmaktır."
Mevcut siyasi anlayışın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Birini döverek diğerini de severek büyüyen, milletimizi kimlik ve tercihleri üzerinden birbirine düşüren, derdi milleti olmayanlar için fevkalade konforlu olan bu siyaset anlayışına Allah'ın izni, milletimizin teveccühüyle son vereceğiz. Gönüller arasına örülen duvarları teker teker yıkacağız. Ortak dertlerimize odaklanacak, ayrıştığımız noktaları da tıpkı özümüzde olduğu gibi güç alacağımız bir zenginlik sayacağız." diye konuştu.
Cumhuriyet değerlerinin yok sayılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akşener, şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün burada hep birlikte yeni bir sayfa açacağız. Bugün buradan hep birlikte yeni bir söz söyleyeceğiz, büyük Türk milletinin her bir ferdine, yeni bir yol sunacağız. Ancak tıpkı dün olduğu gibi bugün de açtığımız sayfa, milletin sayfası olacak. Bu sayfada tükenmiş kalemlerin izleri olmayacak, millete tepeden bakanlara, her şartta kendini düşünenlere yer olmayacak. Söylediğimiz söz, milletin sözü olacak. Bu sayfada yalana bulanmış iftira sözcükleri olmayacak. Sunduğumuz yol, milletin yolu olacak. Bu yolda, hiçbir yere varmayan, çıkmaz sokaklar olmayacak. Çünkü biz milletten geleni başımız, gözümüz üstüne bilenleriz, hakkın peşinde, hakikatin izinde gidenleriz, sözünü vicdanıyla ölçüp biçenleriz, hırsın atına binmeyen tok gönüllüleriz, milletin rızası için yollara düşenleriz."
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