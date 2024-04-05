İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

Son dakika haberi! Seçim sonuçlarının ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti’de kurultay tarihi kesinleşti.



İYİ Parti'de kurultay 27 Nisan'da yapılacak.



AKŞENER ADAY OLACAK MI?



Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, adaylığını ilan etti.



Akalın, "Yarışın içinde ben de varım." dedi.



ART ARDA İSTİFALAR



İYİ Parti'de ise seçimin ardından Bilge Yılmaz Ekonomi Politkaları Başkanlığı'ndan, İrem Yaman GİK üyeliğinden istifa etmişti.



İYİ Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.



Üçok sosyal medaya hesabından "Son elli yılın en büyük başarısına, en büyük sevincine, ortak olmamıza engel oldu. Sizleri affetmiyoruz." açıklamasını yaptı.



İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise Akşener’in seçim öncesi "Vaşarısız olursam gereğini yapacağım." açıklamalarını hatırlatıp "Akşener'in aday olmayacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.