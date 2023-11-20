İYİ Parti'de Ümit Dikbayır'ın ihracı istendi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, parti disiplin kuruluna sevk edildi. Genel Başkan Meral Akşener'in hesaplarını incelettiği iddia edilen Dikbayır'ın ihracı isteniyor.

İYİ Parti'de Ümit Dikbayır'ın ihracı istendi

İYİ Parti'de Ümit Dikbayır, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin ve ailesinin hesaplarının inceletildiğini iddia edilmişti.

İddianın odağındaki Sakarya Milletvekili Dikbayır da disiplin kuruluna dilekçe vererek konunun araştırılmasını istemişti. 

Dikbayır, "Genel Başkan, gerçeği ortaya çıkarmazsa, iddiaların araştırılması için savcılığa başvuracağım. Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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