"İzinsiz Bank" davasında Tosuncuk ve ağabeyi için 2 yıl 6 ay hapis kararı

Son dakika haberi!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın, gerekli izinleri almadan "bank" ismini kullanmaları ile ilgili davada karar çıktı.

Bir önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı Mehmet Aydın ve Fatih Aydın hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın "5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca sanıklar hakkında 10 bin lira adli para cezası uygulandı.

Uygulanan adli para cezası da 15 ay taksite bölündü.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.