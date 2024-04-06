İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 48.97 oy oranı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Cemil Tugay, İl Seçim Kurulu’nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tugay, “Bugün akşamüstü saatlerinde il seçim kurulumuzun son yaptığı toplantıdan sonra sonuçları kesinleştirdiklerini, mazbatamızın hazır olduğu haberini aldık ve teslim almaya geldik. Bu mazbata bizim için çok değerli ve anlamlı. Arkasında 10 binlerce Cumhuriyet Halk Partilinin emeği var. 100 binlerce, milyonlarca insanın oyu var. Bundan sonrası bizim için çalışmak olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasında, yarın öğlen saatlerinde devir teslim töreni planladık. Güzel bir 5 yıl olsun, güzel bir başlangıç olsun” ifadelerine yer verdi.