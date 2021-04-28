İzmir depremine bilirkişi raporu: 22 kişiye gözaltı kararı

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İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkılmış, yüzlerce bina da hasar görmüştü.

Yıkılan 8 binayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda özellikle düşük kalite beton kullanımına dikkat çekildi. Bu kapsamda daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şüphelinin yakalanması kararı verildi. 17 kamu görevlisinin ise dosyası ayrıldı.

30 Ekim'de meydana gelen depremde 8 bina yıkılmış, 115 kişi hayatını kaybetmiş, 72 kişi de yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında müteahhitlerin de olduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.



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