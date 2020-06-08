İzmir, Kordonboyu'nda halay çekenleri polis arıyor

İzmir'de, polis, hafta sonu Kordonboyu'na akın eden ve müzik eşliğinde dans edip, halay çekenleri belirlemek için çalışma başlattı.

Corona virüs önlemleri kapsamında, 8 hafta sonra hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı.

Kararın ardından da İzmirlilerin uğrak noktası olan Kordonboyu oldu. Kordonboyu'ndaki yoğunluk gün boyunca devam etti.

Fiziki mesafenin hiçe sayıldığı Kordonboyu'nda, bazı vatandaşlar şarkılar söyleyip, dans etti. Maske takmadıkları görülen kalabalık oyun havası eşliğinde göbek atıp, halay çekti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasız üzerine ise polis, harekete geçti. Polis, dans edenleri belirlemek için görüntüleri incelemeye aldı.