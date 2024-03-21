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İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

İzmir ve İstanbul'da Bylock kullanan ve Bank Asya'da şüpheli kullanıcı olan kişiler için16 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, /PDY'ye yönelik soruşturma yürüttü.

Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya'da şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 14 şüpheliye yönelik İzmir merkez, Menemen, Urla ve Torbalı ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen 16 adrese polis ekiplerince baskın yapıldı.

Operasyonda 14 şüpheli, gözaltına alındı.

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