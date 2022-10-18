İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına, tüketimi sonucu çıkan gazlarla da çevreye ciddi zararları bulunduğu belirtilen karışımlı satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma kapsamında Torbalı ilçesinde 2 depoya operasyon düzenledi.

Depolarda yapılan aramada 1 milyon litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.G. gözaltına alındı, 5 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - 1

İMHA EDİLMEK ÜZERE TAŞINIYOR

Polis ekipleri tarafından yakalanan 1 milyon litre karışımlı akaryakıt, bulunduğu depolardan imha edilmek üzere taşınıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...