Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 17 Mayıs 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 19 Mayıs 2024 Pazar Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
18
Yarın
24/
16
Cuma
26/
20
Cumartesi
27/
20
Pazar
28/
21
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