Antalya Hava Durumu | Antalya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Antalya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 17 Mayıs 2024 Cuma Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Antalya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 27°. 19 Mayıs 2024 Pazar Antalya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 28°.