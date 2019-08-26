İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında bir botta kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Botu durduran ekipler, 28'i Suriye ve 13'ü Filistin uyruklu olmak üzere 41 kaçak göçmeni yakaladı.
İzmir'de 41 kaçak göçmen yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 41 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Özdere açıklarında bir botta kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.