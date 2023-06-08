İzmir'de arabalı vapur karaya oturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDENİZ filosuna ait Fethi Sekin isimli Bostanlı-Üçkuyular feribotu, saat 11.00 sıralarında manevra yaptığı sırada kuvvetli rüzgara maruz kaldı.

Feribot, yanaşma rıhtımının yaklaşık 400 metre açığında çamura saplandı. Kısa süreliğine manevra hakimiyetini kaybeden arabalı vapurun içinde yolcu ve arabalar bulunmazken, çalışmaların ardından kendi makine gücü ile rıhtıma yanaştığı açıklandı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞMAMIŞTIR"

Olay sonrasında İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olay sırasında herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği oluşmamıştır. Düzenli sefer programında da herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Gerek gemide gerekse karinasında yapılan ilk kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış olup, yetkili klas kuruluşun yapacağı teferruatlı denetim sonrası gemi düzenli seferlerine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.