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İzmir'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti: Uzaklaştırma kararı bulunuyordu

İzmir'de uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

İzmir'de bir kişi eşini öldürdükten sonra intihar etti: Uzaklaştırma kararı bulunuyordu

Tamer Yurtkal (44) resmi nikahlı eşi Zahide Yurtkal'ın (44) yaşadığı Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine geldi.

Eşiyle tartışma yaşayan Yurtkal, pompalı tüfek ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Olay esnasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı.

Karı-koca hayatını kaybederken kızları hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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