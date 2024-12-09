İzmir'de elektrik faciası! 2 kişinin öldüğü yerde keşif yapıldı

Özge Ceren Deniz (23) ile İnanç Öktemay'ın (44) yaşamını yitirmesine ilişkin, Gdz Elektrik firması ve İZSU çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 36 sanığın yargılandığı davaya bakan İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sabah saatlerinde olayın meydana geldiği Alsancak Semti'ne geldi.



Duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, Gdz Elektrik ile belediye personeli de keşif yerinde hazır bulundu. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da keşfi takip etti.



Olayın yaşandığı cadde trafiğe kapatıldı, mazgalların bulunduğu alana çadır kuruldu. İş makineleriyle mazgalın bulunduğu caddede kazı yapıldı. Daha sonra kürekle mazgalın altı açılarak bilirkişi eşliğinde mahkeme heyeti inceleme yaptı.



Olay yerine ölçümleme cihazları da getirildi.



TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULDU



Mahkeme heyeti bir önceki celsede yurt dışında bulunan tanık E.E.Ç'yi dinledi.



Olay yerine yakın bölgede esnaflık yapan E.E.Ç, geçen yıl aralık ayında şiddetli yağmur sonrası sel olduğunu, belediyeden de çalışma yapılması yönünde talepte bulunduklarını hatırlattı.



Daha sonra bölgeye bir ekibin geldiğini anlatan tanık, şunları kaydetti:



"Bir ekip geldi, çalışmayı bitirmeden ayrılmadılar. Kablonun çıkarıldığını gördüm. Onu çıkarıp yenisini yaptılar. Oradan duman çıkıyordu, biz orada elektrik kaçağından şüpheleniyorduk. Çok defa aradık sonrasında yapıldı. Orada kazı çalışması yapılmıştı, sanırım mazgal ile ilgili bir çalışmaydı. Burada daha önceki senelerde sel olmuştu, biz zaten belediyeden talepte bulunmuştuk. Kazı çalışması oldu sonra aynı bölgede duman çıkmaya başladı. Duba koyduk. Gdz Elektriği aradığımızda da gelip yaptılar. Orası betonla kapatılmıştı sonra ilk yağmur yağdığında bu acı olay yaşandı."



Mahkeme başkanının bir önceki ifadesinin doğru olup olmadığı sorusuna yanıt veren E.E.Ç, kendisini de elektrik çarptığını belirterek, "Şok anında ifade verdim. Kurtarmaya çalışırken beni de elektrik çarptı. Şokla birlikte bazı şeyleri önceki ifademde abartmış olabilirim." diye konuştu.

