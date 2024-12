İzmir'de elektrik faciası! 2 kişinin öldüğü yerde keşif yapıldı

Telefonundan mahkeme heyetine video gösteren E.E.Ç, "Sanırım bir süre orası açık bırakıldı. Açıkta kablo göremiyorum ama alanda açıklık vardı. Kabloyu doğrudan gördüm diyemem. 2019 öncesinde de her yağmur yağdığında oradan duman çıkıyordu. Haberden önce sık sık oradan duman çıkıyordu. Haber sonrası gelip yaptılar alanı." ifadelerini kullandı.



Tanık, olaydan sonra kameraların sökülmeye çalışıldığını, ardından kablolarının kesildiğini savundu.



KEŞİF YERİNDE AÇIKLAMA



Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişi heyetinde bulunanların titizlikle seçilen uzmanlardan oluştuğunu söyledi.



İnanç Öktemay'ın aile avukatı Cenk Düzgüner ise "İZSU ile ilgili sorumlular da bu davada yargılanacaktır. Mahkeme çok özen gösteriyor. İlk keşifte belirlenen bilirkişi raporundaki gözlemler daha önemli. Şimdiki çalışma tadilat görmüş alanda yapılıyor, bu herkesi yanıltır. Şimdi oluşturulan bilirkişi heyeti ilk raporu da inceleyecektir. Biz yargılamanın çok iyi gittiğini düşünüyoruz. Her iki kurum da beraber sorumlu olacaktır." diye konuştu.



OLAY VE SORUŞTURMA SÜRECİ



İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.



Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu aktarılmıştı.



İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 2 memur tahliye edilmişti. Dosyaları ayrılan 6 sanığın adli kontrol şartları yurt dışı çıkış yasağına çevrilmesine karar verilmişti.