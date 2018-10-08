İzmir’in Bergama ilçesinde Çanakkale istikametinde seyreden Ali Derin yönetimindeki otomobil, Bergama-Dikili yolunun 15. kilometresinde karşı şeride geçerek Ramazan Gezgin idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan Cemile Gezgin olay yerinde, eşi Ramazan Gezgin ise ağır yaralı kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Diğer otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Ali-Birsen Derin çifti ise Bergama Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Bergama-Çanakkale Karayolu bir süre ulaşıma kapandı.