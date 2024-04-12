İzmir'de feci kaza | Taksi bariyere çarptı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bornova'dan Buca istikametine seyreden Hikmet Can H.'nin kullandığı taksi, Buca ayrımındaki demir bariyere çarptı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yolculardan Murat Aksoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan taksi şoförü Hikmet Can H. ile araçtaki 4 yolcu Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.