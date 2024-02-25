İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

'de polis ekipleri tarafından 'ye yönelik yürütülen soruşturmada, gizli tanık olan garsondan dijitaller ele geçirildi.

15’i haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde veri girişi bulunan ve örgütsel toplantılara katıldıkları yönünde beyan bulunduğu tespit edilen ihraç edilmiş emniyet mensubu, 7’si ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası/yakalama kararı bulunan ve gizlenmek için gaybubet olarak adlandırılan evlerde saklandığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda; hedef şüphelilerden hariç 1 şüpheli de dahil olmak üzere toplamda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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