Balçova'dan Konak yönüne giden sürücüsü henüz bilinmeyen otomobil, Sadi Ergün yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yaya Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki iki kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk yaşamını yitirdi. 1 yaralının ise tedavisine devam ediliyor.



Kaza yapan otomobillerden birinin tramvay yolunu kapatması nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



REKTÖR ACI HABERİ TWİTTER’DAN DUYURDU



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, kazanın ardından Twitter’dan yaptığı açıklama ile üzücü haberi paylaştı. Hotar paylaşımında, kazada yaşamını yitiren Ferya Bertan’ı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Servisi'nde diyetisyen olarak görev yaptığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:



“Üniversite Hastanemiz Onkoloji Servisi diyetisyenlerinden Ferya Bertan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Değerli çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm Üniversitemiz camiasına baş sağlığı dilerim.”

