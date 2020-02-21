İzmir'de koro sanatçılarının maaşlarını çalan mutemet tutuklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet tutuklandı.

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Devlet korosu dolandırıldı

Devlet korosu dolandırıldı

İzmir'de, 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Yaşar Yıldız, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

MAAŞLARI KİŞİSEL HESABINA GEÇİRDİ

Yıldız ifadesinde, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Öte yandan, adliyeye sevk edilen Yaşar Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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