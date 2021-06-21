İzmir'de şebeke suyundan zehirlenme iddiası

İzmir'in Buca ilçesinde içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen çok sayıda kişi hastaneye başvurdu.

NTV Haber 21.06.2021 - 12:23

İzmir'de şebeke suyundan zehirlenme iddiası

İlişkili Haberler

Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası

Esenyurt’ta şebeke suyundan zehirlenme iddiası

İçme suyu şebekesine zirai ilaç karıştı, çeşmelerden su sarı renkli aktı

İçme suyu şebekesine zirai ilaç karıştı, çeşmelerden su sarı renkli aktı

İzmir'de Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alanlar durumdan endişelendi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Birçok kişi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

''NUMUNE ALINDI, SAĞLIĞI TEHDİT EDECEK BULGUYA RASTLANMADI''

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde teknik arıza meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada sorunun giderildiği de belirtildi.

Suda yapılan incelemede insan sağlığına zarar verecek bir bulguya rastlanmadı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...