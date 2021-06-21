İzmir'de şebeke suyundan zehirlenme iddiası

NTV Haber 21.06.2021 - 12:23
İzmir'de Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alanlar durumdan endişelendi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Birçok kişi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.
''NUMUNE ALINDI, SAĞLIĞI TEHDİT EDECEK BULGUYA RASTLANMADI''
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde teknik arıza meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada sorunun giderildiği de belirtildi.
Suda yapılan incelemede insan sağlığına zarar verecek bir bulguya rastlanmadı.