İzmir'de yolcu treni, traktöre çarptı: 4 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan traktöre yolcu treni çarptı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

İzmir'de yolcu treni, traktöre çarptı: 4 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Köy Mahallesindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Makinistler O.F. ve Y.B. yönetimindeki 32727 sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeyen çalışan Kadir E.'nin kullandığı traktöre çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle traktör hurdaya dönerken, kazada sürücü Kadir E. ve yolcu treninde bulunan Mehmet Emin Y., eşi Fatma Y. ve Tevfik B., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İzmir'de yolcu treni, traktöre çarptı: 4 yaralı - 1

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, Kadir E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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