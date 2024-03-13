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İzmir’deki cinayette sır perdesi aralandı: Katili babası çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir evden gelen çığlık sesleri üzerine yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Harun Kıyak’ın ölümü aydınlatıldı. Harun Kıyak’ın katil zanlısının babası olduğu ortaya çıktı. Polisin hastanede gözaltına alındığı A.K. isimli baba, emniyette suçunu itiraf etti.

İzmir’deki cinayette sır perdesi aralandı: Katili babası çıktı

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’deki çığlıklar gelen evde mahalleli tarafından yaralı bulunan adamın, babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki 5206 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi.

Evden gelen çığlıkları duyan mahalle sakinleri, Harun Kıyak’ın karnından yaralı olduğunu görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İzmir’deki cinayette sır perdesi aralandı: Katili babası çıktı - 1

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili çalışmalar başlatan polis, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İzmir’deki cinayette sır perdesi aralandı: Katili babası çıktı - 2

SİLAH KAVGA ANINDA PATLADI

Kıyak’ın, 65 yaşındaki babası A.K. ile kavga ettiği ve yaşanan arbede esnasında silahın patlamasıyla kurşunun kendisine isabet ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

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