İzmir’deki cinayette sır perdesi aralandı: Katili babası çıktı

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede bıçakla yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Kıyak, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri ise olayın yaşandığı ev ve sokakta incelemelerde bulundu.



Hastanede tedavi altına alınan Kıyak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Cinayetle ilgili çalışmalar başlatan polis, cinayet şüphelisi babayı hastanede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

