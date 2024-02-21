İzmir’deki taksilerde yeni dönem: İlk kez toplu olarak uygulanacak (Yolcu ve şoförler için yeni güvenlik önlemi)

İzmir’de taksici Oğuz Erge’nin aracına aldığı saldırgan tarafından öldürülmesinin ardından, taksilerdeki güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin gündemine oturan cinayetin yaşandığı İzmir’de, taksiler için yeni bir karar alındı. Kentteki tüm taksilere araç takip sistemi kurulması kararlaştırıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, bu uygulamanın toplu şekilde yapılmasının Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Anık bu uygulamayla hem yolcunun hem de şoförün can güvenliğinin garanti altına alınacağını söyledi.

İzmir’deki taksilerde yeni dönem: İlk kez toplu olarak uygulanacak (Yolcu ve şoförler için yeni güvenlik önlemi)

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Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, haziran ayına kadar kentteki 3 bin 215 taksinin tamamına, konum bilgilerinin yanı sıra araç içinden görüntü ve ses aktarabilen, takip sistemi kurulacağını bildirdi.

Celil Anık, oda olarak şoför ve yolcuların can güvenliğini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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İzmir’de son dönemde taksi şoförlerinin hedef alındığı asayiş olaylarının gündeme geldiğini hatırlatan Anık, “Son 10 yıldır böyle bir hadisemiz yoktu. Son iki olayımızda bir arkadaşımız, araç içinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti, diğeri ise araç dışında yaralandı. Bu tür olaylara ne kadar tedbir alırsanız alın mutlaka bir açık bulunabiliyor.” dedi.

GPS VE PANİK BUTONLARI DEVREDE

Kentteki 3 bin 215 taksinin tümünün GPS takip cihazı ile izlendiğini belirten Anık, ayrıca 1300'ünde "panik butonuyla" devreye girebilen araç takip sistemi bulunduğunu belirtti.

Araç takip sisteminde, aracın konum bilgisinin yanı sıra müşteri ya da taksi şoförü tarafından butona basıldığında, araç içinden merkeze görüntü ve ses aktarılabildiğini ifade eden Anık, bunun müşteri güvenliği için de önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Daha önce telsiz üzerinden haberleşiyorduk ve anında buradan müdahil oluyorduk. Takip sistemiyle biz araçlarımızı 24 saat kontrol edebiliyor, çalışıp çalışmadığını görebiliyoruz. Hem şoförün hem de müşterinin can güvenliği açısından hepsi kontrol altında. Biz şu anda hangi taksimiz hangi sokakta olduğunu ve günlük olarak araçlarımızın doluluk oranlarını görebiliyoruz. Bunlar güzel gelişmeler ama bizim için en önemlisi yolcunun da bir eşyasının kaybında veya arabaya bindiniz, ‘Şoför bizi gezdirdi’ diyorsunuz ve şikayetçi oluyorsunuz. Biz buradan sisteme baktığımızda o yolun kapalı olup olmadığını görebiliyoruz ve gerçekten de gezdirmişse gerekli işlemi yapıyoruz.”

İzmir’deki taksilerde yeni dönem: İlk kez toplu olarak uygulanacak (Yolcu ve şoförler için yeni güvenlik önlemi) - 1

TOPLU OLARAK İLK KEZ İZMİR’DE UYGULANACAK

Sistemin ’de toplu olarak uygulamasının ilk olarak İzmir’de olacağını kaydeden Anık, “Bu örnek bir projedir. Bizim yaklaşık 3 bin aracımızda takip sistemimiz var ve kontrol altında. 1300 aracımızda kamera var ve haziran ayına kadar tüm araçlarımızda kamera olacak. Uygulamayla şoför ve araca binen müşterinin can güvenliği garanti altında olacak.” dedi.

İSTEYEN KURŞUN GEÇİRMEZ CAM TAKTIRABİLİYOR

Kurşun geçirmez cam bölme uygulamasının da son dönemde yeniden gündeme getirildiğini belirten Anık, bu konudaki yönetmeliğin yürürlükte olduğunu, isteyen araç sahibinin aracına kurşun geçirmez cam taktırabileceğini söyledi.

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