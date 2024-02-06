Taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Taksideki telefonu ve kablosuz kulaklığı aldığını anlatan Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için olay sırasında maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını sözlerine ekledi.

Öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge’nin kızının ifadesinde ise babasının kullandığı telefondan arama geldiği, telefonu açtığında tanımadığı bir erkeğin kendisine babasının “Gaziemir Belediyesi’nin arkasında Migros’un arkasındaki ara sokakta takside.” dediği, “Ağır yaralı, ambulans çağır, ben çağıramıyorum.” diyerek telefonu kapattığı yer aldı.