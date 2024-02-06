Taksici Oğuz Erge cinayetinin zanlısı Delil Aysal için istenen ceza belli oldu
İzmir’de taksici Oğuz Erge’yi silahla vurarak öldüren Delil Aysal hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
İzmir’in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge’yi silahla vurarak öldüren zanlı Delil Aysal hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
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