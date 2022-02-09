İzmit'te otomobil duvara çarptı: Anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil duvara çarptı. Kazada evli çift hayatını kaybetti, 16 yaşındaki kızları ağır yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 02:49 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 03:27

İzmit'te otomobil duvara çarptı: Anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı

'nin İzmit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu evli çift yaşamını yitirdi, kızları yaralandı.

Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan santral kavşağına giden Murat S. (51) idaresindeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün eşi olduğu öğrenilen Pamuk S'nin (50) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Murat S. ile kızı Nazlı S. (16) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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