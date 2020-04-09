İzolasyon takip uygulaması başladı (İşte telefonlara gelen mesaj)

Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs (Covid-19) salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için geliştirdiği ''Pandemi İzolasyon Takip Projesi'' (İTP) uygulanmaya başladı.

Proje ile pozitif vakaların izolasyon kuralına uyup uymadıkları takip ediliyor.



Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ettiği takdirde telefonlarına

"İzolasyon bölgenizin dışına çıktığınız tespit edildi. Herkesin iyiliği için lütfen evinizde kalmaya devam edin" mesjaı geliyor.

UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ

İzolasyona riayet etmeyenlerin uyarılacağına dikkat çekilen açıklamaya göre, proje ile Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek.



Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

ÖNCE UYARI SONRA YAPTIRIM

Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.



Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.