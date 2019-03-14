Sultan 2'nci Abdülhamid'in torunları, hazineye devredilen şahsi mülklerinin kendilerine geçmesi için hukuki süreç başlatmıştı. Sultan Abdülhamit döneminde valilik yapan Hacı İzzet Paşa'nın torunları, dedelerinin devlete yaptığını belirttikleri bağışın da terekede (ölen kişiden kalan mal varlığı) olduğunu belirterek, “Dedemizin mirası Sultan'ın şahsında devlete bağışlandı. Miras talep edenlerin bu hususa da dikkat etmesi gerekir" dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde açıklamalarına yer verilen İşadamı Cengiz Aktürk, "Dedemiz Hacı İzzet Paşa üç padişah döneminde vazife yapmış, mühim bir Osmanlı valisidir. Sultan 2. Abdülhamid Han hazretlerinin de çok güvendiği bir paşadır. Hacı İzzet Paşa, yaptığı hayırlarıyla meşhurdur. Ömrünün sonunda bütün mülklerini tek varisi olarak Sultan Abdülhamid Han'a bağışlamıştır, vakfetmiştir. Bu yazılı, belgeli bir bağıştır. Sultan Abdülhamid Han'ın mirasçısı olduğunu iddia eden bazı isimlerin bir hukuki süreç başlattıklarını öğrendik. Dedemiz bu mülkleri Sultan'ın şahsında devlete bağışladı. Dolayısıyla bu mülkler Sultan 2'nci Abdülhamid'in şahsi malı olmayacağı için hem ilgili mahkemenin hem de 'mirasçı' olduğunu iddia edenlerin bu hususu dikkate almaları gerektiğini de düşünüyoruz" dedi.



Aktürk, dedesinin bağışladığı mülkler arasında bugün Çağlayan'daki Izzetpaşa Mahallesi'nin yerinde bulunan İzzet Paşa Çiftliği'nin de olduğunu söyledi. Diğer malların tespiti için avukatlarının çalışmalarının devam ettiğini de anlattı.



"BİZİM MİRAS TALEBİMİZ YOK"

İzzet Paşa'nın torunlarından Cengiz Aktürk, kendilerinin miras talebi olmadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hanedan mensuplarına kucak açtı. Bizim dedemizin hatırasına hürmeten, herhangi bir miras talebimiz kesinlikle yok. Yapılan bu bağışın ruhuna uygun bir şekilde hareket edilmesini, Sultan Abdülhamid Han hazretlerinin aziz haturasını incitmeyecek inceliğin gösterilmesini bekliyoruz. Avukatlarımız bu konuda gerekli girişimleri başlattı. Hukuki sürece müdahil olacağız" dedi.

