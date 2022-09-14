Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? (JGK 7 bin 500 uzman erbaş alımı başvuru şartları)

JGK uzman erbaş alımı başvurularının başlamasıyla birlikte birçok kişi başvuru detaylarını ve şartlarını araştırmaya başladı.

6 bin 605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando olmak üzere toplamda 7 bin 500 uzman erbaş alımı yapılacak. Peki, JGK uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?



JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan uzman erbaş alımı için başvurular 12-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



e-Devlet üzerinden alınacak olan başvurular için adaylar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/EDevlet/EDevlet" adresinden başvurularını kolayca yapabilecek.

JGK UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,



b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;



(1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.



Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak! İşte başvuru şartları - 1

(2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.



(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.



c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]



ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,



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