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Japon turisti bıçaklayan şahıs cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

Japonya'dan bisikletiyle dünya turuna çıkan turisti kamp yaptığı Elazığ'da bıçaklayan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz pompalı tüfekle birini yaraladı. 19 yaşındaki şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Haberler - İHA 23.03.2022 - 09:53

Japon turisti bıçaklayan şahıs cezaevinden çıkar çıkmaz yoldan geçen birini vurdu

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'da edinilen bilgiye göre M.Z.Y. sokakta yürüdüğü sırada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bacağına gelen saçmalar sonrası yaralanan M.Z.Y. çevredekilerden yardım istedi.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hızlıca çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 9 suç kaydı bulunan D.B. (19) olduğunu tespit etti. Polisin şüpheli şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Öte yandan şüpheli D.B.’nin 13 Eylül 2021'de, 12 yıldır dünya turunda olan ve Sivrice ilçesinde kamp yapan Japon turist Shogan Kameda’yı dişlerini fırçaladığı sırada bıçaklayan şahıs olduğu öğrenildi.

Tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı kaydedildi.

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