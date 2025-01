K vitamini reddine bağlı ölümler: 534 bebeğin 111'i kanamadan öldü

Haber: Melike Şahin

Son yıllarda ailelerde, aşı reddi ve bebeklerde kalıtsal hastalıkların tespitini sağlayan topuk kanı taramasına karşıtlık artıyor.

İki aylık bir bebek, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.



NTV, bu kez Türkiye'de K vitamini eksikliğine bağlı ölümleri araştırdı.



1995-2013 yılları arasında Türkiye'de yapılmış 48 çalışmasının derlemesinden edinilen bilgiye göe K vitamini yaptırmayan 534 bebeğin yüzde 77'sinde beyin kanaması görüldü.



Bebeklerin 111'i ise hayatını kaybetti.



KALICI HASAR KALABİLİYOR

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde de bebeklerde K vitamini eksikliğinin sonuçlarına dair bir çalışma yapıldı.



10 yılda 120 bebek K vitamini eksikliğiyle kayıtlara geçti. Bebeklerin 37'si hayatını kaybetti. Yarısından fazlasında, yüzde 52'sinde ise kalıcı nörolojik rahatsızlık kaldı.



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Per, "Çocuk doğduğunda K vitamininden yetersiz doğuyor. Bunun için veriyoruz. Kendisi üretemiyor. Bağırsaklar üretemiyor. Ağızdan alamıyor. Anne sütünde de K vitamini eksik. Böyle olunca da K vitamini eksikliğine bağlı kanama oluyor." dedi.



Per, fonksiyonel hekimliği ve alternatif tedavinin doğru olmadığını dile getirdi. Per, yaklaşık 50 senedir bebeklere doğar doğmaz K vitamini ve hepatit B aşılamasının rutin olarak yapıldığını hatırlattı.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



K vitamininin yanı sıra Türkiye'de aşı karşıtlığı ve topuk kanı reddi de artıyor.



Konu, TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda gündeme geldi.



Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Asibe Özkan, son yıllarda topuk kanı reddinde 5 kat artış olduğunu söyledi ve ret kararı veren ailelerin çocuklarıyla ilgili sağlık tedbiri için suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.