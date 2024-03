Kabataş Transfer Merkezi’nin birinci etabı açıldı: "Otobüsler yerine altına alınacak"

Kabataş Transfer Merkezi’nin birinci etabı bugün düzenlenen törenle açıldı.



Açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, “Muhteşem bir şehirde yaşıyoruz. Her köşesi, her noktası, adım adım, karış karış, ince ince, bir dantel işler gibi, oya gibi, böyle nadide bir esere dokunur gibi davranmanız gereken ve bunu hissederek iş üretmeniz gereken bir şehirdeyiz.” dedi.



Konuşmasında yaklaşan yerel seçime ilişkin mesajlar veren İmamoğlu, “Yalnız bu şehrin belediye başkanı değil muhafızı olma duygusuyla ve sorumluluğuyla işimizi yapıyoruz. Bizim belediyecilik ve hizmet anlayışımızla başa çıkamayacaklarını görenler şimdi yine her zaman, her seçimden önce alışık olduğumuz tavırlarıyla bir kısım türlü türlü hileler ya da kumpaslar kurmaya çalışıyorlar. İstanbullu biliyor ve İstanbullu neyin nasıl yapıldığını görüyor.” şeklinde konuştu.

BÖLGEYE GELEN OTOBÜSLER YERİN ALTINA ALINACAK



İlk etabını açtıkları Kabataş Transfer Merkezi için çalışmalara, 2021 Eylül ayında, 1 milyar 150 milyon liralık bütçeyle başladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Karaköy’den Beşiktaş’a kadar uzanan bu bölgede çile, çekilir gibi değildi.” dedi.



Bölgedeki soruna kalıcı çözüm üretebilmek için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Bölgeye gelen otobüsleri ne yapacağız? Yer altına alacağız. Yer altındaki otoparkımız, 60 tane o büyük otobüsleri, orada, aynı anda misafir edecek ve yolcularını indirip, yolcuları Dolmabahçe’ye ve diğer noktalara gidecek. Dolayısıyla artık bir tane otobüsü civarda depolanırken göremeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, “Burayı sadece yer altında yapacağımız bir otopark olarak da görmeyelim. Burası yolcuların ve yayaların zaman geçirebileceği bir istasyon alanı. Dükkanlar var, sergi alanları var, kütüphanelerimiz var, bir kısım ofisler de olacak. Adına da bu nedenle 'Transfer merkezi' diyoruz.” şeklinde konuştu.