Kabataş Transfer Merkezi’nin birinci etabı açıldı: "Otobüsler yerine altına alınacak"

BÖLGEYE GELEN OTOBÜSLER YERİN ALTINA ALINACAK



İlk etabını açtıkları Kabataş Transfer Merkezi için çalışmalara, 2021 Eylül ayında, 1 milyar 150 milyon liralık bütçeyle başladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Karaköy’den Beşiktaş’a kadar uzanan bu bölgede çile, çekilir gibi değildi.” dedi.



Bölgedeki soruna kalıcı çözüm üretebilmek için çalıştıklarını belirten İmamoğlu, “Bölgeye gelen otobüsleri ne yapacağız? Yer altına alacağız. Yer altındaki otoparkımız, 60 tane o büyük otobüsleri, orada, aynı anda misafir edecek ve yolcularını indirip, yolcuları Dolmabahçe’ye ve diğer noktalara gidecek. Dolayısıyla artık bir tane otobüsü civarda depolanırken göremeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, “Burayı sadece yer altında yapacağımız bir otopark olarak da görmeyelim. Burası yolcuların ve yayaların zaman geçirebileceği bir istasyon alanı. Dükkanlar var, sergi alanları var, kütüphanelerimiz var, bir kısım ofisler de olacak. Adına da bu nedenle 'Transfer merkezi' diyoruz.” şeklinde konuştu.