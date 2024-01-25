2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son yapılan Kabine toplantısı sonrasında emekliye ek zam verilmişti. Yapılacak yeni toplantının ise gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?



YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.



Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor.



Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili ise henüz net bir tarih açıklanmadı fakat toplantının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.



KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.



Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.