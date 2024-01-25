Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin iç dış siyaseti ve ekonomik gelişmelerin konuşulduğu Kabine toplantısının yeni gündemi merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

2024 Cumhurbaşkanlığı Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Son yapılan toplantısı sonrasında emekliye ek zam verilmişti. Yapılacak yeni toplantının ise gündem maddeleri merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının yeni tarihi merak ediliyor.

Yeni toplantının yapılacağı günle ilgili ise henüz net bir tarih açıklanmadı fakat toplantının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman, ayın kaçında? Yeni Kabine toplantısı gündeminde neler olacak? - 1

KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, 'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek.

Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.

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