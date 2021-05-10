Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine bugün toplanacak mı?

Tam kapanmanın ardından normalleşme takvimine ilişkin kararların çıkması beklenen Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın bir hafta erteleneceği de öngörülüyor.

10.05.2021 - 09:49

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine bugün toplanacak mı?

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Tam kapanma ne zaman bitecek?

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin sonuna yaklaştıkça Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu. 

Kabine Toplantısı'nda tam kapanma sürecinin ardından normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor.

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak" açıklamasında bulunmuştu.

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