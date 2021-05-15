Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kabine Toplantısı ne zaman? (Kontrollü normalleşme takvimi)

17 Mayıs'ta sona erecek tam kapanma sürecinin sonuna yaklaştıkça Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı da merak konusu.

Kabine Toplantısı'nda tam kapanma sürecinin ardından normalleşme takviminin açıklanması bekleniyor.

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyordu.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME PAZARTESİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimini uygulamaya başlayacaklarını ve bu konudaki ayrıntıları Kabine Toplantısı'nın ardından paylaşacaklarını belirterek, "Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz" dedi.

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