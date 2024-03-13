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Kaçak göçmenler alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde 2 kaçak göçmen tespit edildi. Göçmenlerin, vücut ısılarını gizlemek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.

Kaçak göçmenler alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı

Bulgaristan’a çıkış yapmak için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, şüphe üzerine x-ray cihazına yönlendirildi.

Yapılan taramada TIR’ın dorsesinde, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 2 kaçak göçmen tespit edilip yakalandı.

Kaçak göçmenler alüminyum folyo kaplı kıyafetle yakalandı - 1

Göçmenlerin, x-ray cihazının vücut ısılarını algılamasının önüne geçmek için alüminyum folyo kaplı kıyafet giydikleri belirlendi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, 2 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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