Kaçak hat bomba gibi patladı

18 ABONE HAKKINDA KAÇAK İŞLEM



Yer altı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5 konut abonesine yasal işlem uygulandı.

Ayrıca, bölgede muhtemel diğer yeraltı kaçak elektrik hatlarının varlığını araştırmak amacıyla mahalle genelinde yer altı kablo tespit cihazları ile detaylı bir tarama gerçekleştirildi.



Yapılan bu kontroller neticesinde, çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 13 abone dahil olmak üzere toplam 18 aboneye karşı yasal işlemler başlatıldı.



Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımına karşı teknolojik yöntemlerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, diğer abonelerin hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Yetkililer, azınlık tarafından gerçekleştirilen kaçak kullanımın, çoğunluğun elektrik hizmetlerinden kaliteli bir şekilde faydalanmasını engellediğine dikkat çekerek bu sorunu çözmek için kararlı olduklarını vurguladı.