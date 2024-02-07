Kaçak hat bomba gibi patladı

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamaya göre, ilçede yer altı şebekesinden kaçak elektrik kullanımı sonucu kabloların aşırı yüklenmeye bağlı olarak patlaması ile çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.
Patlamayı fark eden fark eden vatandaşlar, durumu elektrik şirketine bildirdi.
Dicle Elektrik arıza onarım ekibi, kontrol sonucunda yer altı elektrik kablosunun kesici aletlerle açıldığı ve yakındaki konutlara kaçak elektrik hattı çekildiği belirlendi. Isınma amacıyla kaçak elektrik tüketiminin yol açtığı aşırı yüklenme sonucu bağlantı noktalarının aşırı ısınması ve sonrasında yangın çıkması, patlamaların ana sebebi olarak belirlendi.
Yetkililer, şebekeye verilen zarar nedeniyle mahallenin bir bölümünde meydana gelen enerji kesintisini hızla gidererek, vatandaşların enerji ihtiyacını yeniden karşıladı.
18 ABONE HAKKINDA KAÇAK İŞLEM
Yer altı kablosuna yapılan bağlantılar sayesinde kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 5 konut abonesine yasal işlem uygulandı.
Ayrıca, bölgede muhtemel diğer yeraltı kaçak elektrik hatlarının varlığını araştırmak amacıyla mahalle genelinde yer altı kablo tespit cihazları ile detaylı bir tarama gerçekleştirildi.
Yapılan bu kontroller neticesinde, çeşitli yöntemlerle kaçak elektrik kullandığı belirlenen 13 abone dahil olmak üzere toplam 18 aboneye karşı yasal işlemler başlatıldı.
Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımına karşı teknolojik yöntemlerle etkin bir şekilde mücadele ettiklerini belirterek, diğer abonelerin hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.
Yetkililer, azınlık tarafından gerçekleştirilen kaçak kullanımın, çoğunluğun elektrik hizmetlerinden kaliteli bir şekilde faydalanmasını engellediğine dikkat çekerek bu sorunu çözmek için kararlı olduklarını vurguladı.
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