imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

KADEM'den siyasi partilere "kadın aday" çağrısı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 14 Mayıs'taki seçimlerde, siyasi partilerin kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermeleri çağrısında bulundu. Vakıftan yapılan açıklamada, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiğinin altı çizilerek, kadınların TBMM’de aynı oranda temsil edilmesinin, demokratik toplumun gerekliliği olduğu vurgulandı.

KADEM'den siyasi partilere "kadın aday" çağrısı

ve Demokrasi Derneği (KADEM), siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermeleri çağrısında bulundu.

KADEM'den yapılan açıklamada, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiği vurgulanarak, TBMM’de aynı oranda temsil edilmesinin, demokratik toplumun gerekliliği olduğunun altı çizildi.

Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesinin daha iyi duyulacağı ve Türkiye'de demokrasinin daha sağlam temellere oturacağı vurgulanan açıklamada, " listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...