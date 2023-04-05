KADEM'den siyasi partilere "kadın aday" çağrısı

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermeleri çağrısında bulundu.



KADEM'den yapılan açıklamada, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, eşit ve adil temsil hakkına sahip olması gerektiği vurgulanarak, TBMM’de aynı oranda temsil edilmesinin, demokratik toplumun gerekliliği olduğunun altı çizildi.

Mecliste kadın vekillerin oranının yüzde 50’ye ulaşmasıyla kadının sesinin daha iyi duyulacağı ve Türkiye'de demokrasinin daha sağlam temellere oturacağı vurgulanan açıklamada, "Aday listelerinin belirlendiği bu günlerde, siyasi partilerin, kadın adaylara listelerinin üst sıralarında yer vermelerini bekliyoruz. Millet iradesinin en yüksek temsil makamı olan meclisimize değer katacağına inandığımız kadın adayları destekliyor ve kadınların karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği bir Türkiye görmek istiyoruz." denildi.

