KADES uygulamasıyla kurtulan kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı

Gaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi'nde İsmail Güneş (35), dini nikahlı eşi Ayşegül Geçim'in (28) kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi. Eşinin saldırısına uğrayarak rehin alınan Ayşegül Geçim, telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail Güneş vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül Geçim kurtarıldı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül Geçim, "O adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu zamana kadar bana yaptıklarının tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir kadın benim gibi olmasın. Günlerce beni dövdü. Günlerce eziyet etti. Günlerce bana işkence yaptı. En son kafama silahı dayadı. Ben eğer ki, KADES'e basmasaydım, polis gelmeseydi, ben şu anda yaşamıyordum. Benim 4 tane evladım var" dedi.



"BENİ KURTARIN BANA YARDIMCI OLUN"



Geçim, "Hiçbir kadın korkmasın. KADES'e bassın, polise gitsin, şikayetini geri almasın. Tehditlere boyun eğmesin. Kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın. Çocuklarıma da zarar vermesin diye koruma altına aldılar. Beni de almak istediler. Ben yaşadığım büyüdüğüm yerden ayrılmak istemedim. Kaçmak istemedim. Ne kadar saklanabilirim. Onun gibi insanlar elini kolunu sallayarak dolaşacak, ama ben giderek kadın sığınma evinde kalacağım. Kabul etmedim. İyi ki de etmedim, ölümü göze aldım, etmedim, onu aldırdım. İnşallah çıkamaz oradan" diye konuştu.

"İYİ HAL İNDİRİMİ, KRAVAT İNDİRİMİ KABUL EDİLMESİN"



Ayşegül Geçim, "İyi hal indirimi, kravat indirimi güzel konuşma indirimi kabul edilmesin. Bir kravat takmakla adam olunmuyor. Çocuklarım var, evime giremiyorum. Bu evi buradan taşımam lazım. Ben yardım istiyorum, destek istiyorum. Benim ailem yok, bir gelirim yok" dedi.

