Kadıköy’de 6 katlı binada tehlikeli çalışma

Kadıköy’de 6 katlı binada, yıkım öncesi çatı katında yapılan tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Olay Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki Mümin Deresi Caddesi’nde 6 katlı bir binada yaşandı. İki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.



Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti.

İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.



Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.