Kadıköy’de 6 katlı binada tehlikeli çalışma

Kadıköy’de 6 katlı binada, yıkım öncesi çatı katında yapılan tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki Mümin Deresi Caddesi’nde 6 katlı bir binada yaşandı. İki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.
Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti.
İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.
Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.
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