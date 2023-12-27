Kadıköy’de 6 katlı binada tehlikeli çalışma

İstanbul Kadıköy’de bir binanın çatısında, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin çatıdan aşağıya attığı malzemelerin çevreye uçuştuğu görüldü.

Kadıköy’de 6 katlı binada tehlikeli çalışma

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Kadıköy’de 6 katlı binada, öncesi çatı katında yapılan tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Sahrayıcedit Mahallesi’ndeki Mümin Deresi Caddesi’nde 6 katlı bir binada yaşandı. İki işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım kararı alınan binanın çatısına çıktı.

Metrelerce yükseklikte tehlikeye aldırış etmeyen 2 çalışanın rahat tavırları dikkat çekti.

Kadıköy’de 6 katlı binada tehlikeli çalışma - 1

İşçiler, çalışma sırasında çatıdaki malzemeleri rastgele aşağıya attı.

Çatıdaki tehlikeli çalışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, malzemelerin uçuşarak çevreye dağıldığı görülüyor.

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