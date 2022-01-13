Kadıköy'de dairede yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir binanın birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıld, bir kişi kaybetti.

Haberler - DHA 13.01.2022 - 10:14

Kadıköy'de dairede yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi ölürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Feneryolu Mahallesi Kumbaracılar Sokak'taki 11 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda oturan bina sakinlerinin bir kısmı yangın merdivenini kullanarak dışarı çıkarken, bazıları da itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını söndürerek duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri, binada yaptıkları incelemede ikinci kattaki dairede bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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