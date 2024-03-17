Kadıköy'de kiracı yeni ev sahibine saldırdı

'Bakın bizim bina yıkılacak. Mağduruz. Evimize taşınmak istiyoruz. Sizin de üç tane kiralık daireniz var. Ama benim İstanbul'da değil Türkiye'nin hiçbir yerinde bir mülkümüz yok' dedik. Yani kiracılar mağdur olmasın ama eğer benim evim varsa ben bir ev sahibiysem kiracımı kira için çıkartıyorsam o ahlaksızlıktır. Orada adalet tecelli etmeli. Kiracıyı mağdur etmemeli. Ama burada ev sahibi de mağdur edilmemeli. Çünkü ben burada mağdur olmuşum. Eğer bu ev yıkılmasaydı 30 Mart'ta bu evin aboneleri kesilmeseydi ben onun yasal süresini beklerdim. Bina yıkılacak. Ben ev bulamıyorum." şeklinde konuştu.

"YÜZÜMÜ TIRMALADI, KIZIMIN PARMAĞINI BÜKTÜ"



Kiracılarıyla konuşmaya gittiklerini anlatan Necmi Asker, "Profesörün kocasının kullandığı kelime, 'Git lan, çıkmıyorum, ihtarı çektir. Bildiğin yere git' dedi. Çocuklarımla beraber gittim, iki kızımla beraber. Ondan sonra karısı, 'Çıkmıyoruz, defolun gidin' dedi. Bana tokat atmaya kalktı. Yüzümü tırmalayınca bu sefer benim kızım da araya girmek istedi.

Karşı refleks yapmamam için kızım hemen müdahil olmaya çalıştı. O ara kocasıyla ikisi birden kızımın parmağını tuttu. Kızımın parmağını büktüler. Ya böyle şiddete meyilli bir profesör olabilir mi?" dedi.