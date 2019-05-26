İstanbul'un Kadıköy ilçesi Mühürdar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada saat 07.00 sıralarında esnaf olan Erdal C. (45) elinde silahla, güvercinlerinin bulunduğu çatıya çıktı.



Erdal C.'nin elinde silah gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Müzakereci polis, zanlı ile uzun süre görüştü. İtfaiye ekipleri, zanlının aşağı atlama olasılığını göz önünde bulundurarak branda açtı.



Bölgedeki esnaflar da konuşarak Erdal C.'yi ikna etmeye çalıştı. Erdal C., müzakereci polisin çabaları sonucu ikna edilerek silahla birlikte aşağı indirildi.

Zanlının ailevi sorunları nedeniyle çatıya çıktığı ve elindeki silahın ise havalı tüfek olduğu öğrenildi. Erdal C., ifadesi alınmak üzere Rıhtım Polis Merkezi'ne götürüldü.