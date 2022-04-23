Kadıköy'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen otomobiller, Ethem Efendi Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği bölgede çarpıştı.



Kazada, otomobilde bulunan G. Ö, D. N, ve M. T. yaralandı.



Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİN İDDİASI



Her iki otomobilin sürücüsü de birbirlerinin kırmızı ışıkta geçtiğini öne sürdü. Kaza sebebiyle Bağdat Caddesi bir süre trafiğe kapandı.

Otomobillerin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.



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