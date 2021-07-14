Kadın cinayetine müebbet hapis

Antalya'da Ukrayna asıllı kız arkadaşını öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

NTV Haber - DHA 14.07.2021 - 16:35

Kadın cinayetine müebbet hapis

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Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Karina Demchenko'yu (40) boğarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Erhan Razı (41), indirimsiz ömür boyu hapis cezası aldı.

Olay, geçen yıl Muratpaşa ilçesinde yaşandı.

Karina Demchenko'dan uzun süre haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Eve giren ekipler, 40 yaşındaki kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kadının, cezaevinden izinli çıkan erkek arkadaşı Erhan Razı tutuklandı. Sanık, müebbet hapis cezası aldı. Cezada indirim de uygulanmadı.

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