Kadınlar makine sektörüne öncülük ediyor

Sude hayallerinin peşinden gitmiş ve Celal Bayar Üniversitesi’nde makina bölümünde okumuş. 94 kişilik bölümde sadece 4 kadın öğrenci varmış ve mezuniyetten sonra bu dört genç kadın arasından makina alanında çalışmakta ısrar eden sadece Sude olmuş.



Şu anda Avrupa Birliği (AB) destekli “İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler (NEETs) İçin İşgücü Piyasası Destekleme Programı” kapsamındaki “NEET Makine Sektörünü Geleceğe Taşıyor” projesinden faydalanıyor. Projede 75 öğrenci var ve bunlardan 13’ü kadın. 5 haftalık kursu tamamlayan Sude, bir üretim tesisinde staj yapıyor. Önceki iş yerinde yaşadığı deneyimlerin aksine, üretim tesisinde geçirdiği zamandan keyif alıyor ve stajı bittikten sonra orada çalışmaya devam etmek istiyor.



Öğrenciler projeden memnun



Projeden yararlanan genç kadınlardan bir diğeri Semanur Koç. Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu. Projeyi bir tanıdığından duymuş ve başvurmuş. “Ben yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Kadınların eli makineye de bilgisayara da değmeli. Kadınlar her alanda çalışmalı” diyor. Sesinde kararlılık ve başarılarından duyduğu gurur var.

Eda Durgut ise meslek lisesinde mekatronik eğitimi almış. Projeden oldukça memnun. “Kalabalık olmamıza rağmen teorik derslerin yanı sıra faydalı pratik dersler de aldık. Ben CNC* operatörü olarak makina alanında ilerlemek istiyorum. Kadınlar erkeklerin yapabildiği bütün işleri yapabilecek kapasiteye sahip. Sanırım artık erkekler de her alanda kadınları görmeye alıştı” diyor.

(*Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, bilgisayar aracılığıyla kontrol edilen bir makinedir.)

