Kadınlar makine sektörüne öncülük ediyor

Sude hayallerinin peşinden gitmiş ve Celal Bayar Üniversitesi’nde makina bölümünde okumuş. 94 kişilik bölümde sadece 4 kadın öğrenci varmış ve mezuniyetten sonra bu dört genç kadın arasından makina alanında çalışmakta ısrar eden sadece Sude olmuş.
Şu anda Avrupa Birliği (AB) destekli “İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler (NEETs) İçin İşgücü Piyasası Destekleme Programı” kapsamındaki “NEET Makine Sektörünü Geleceğe Taşıyor” projesinden faydalanıyor. Projede 75 öğrenci var ve bunlardan 13’ü kadın. 5 haftalık kursu tamamlayan Sude, bir üretim tesisinde staj yapıyor. Önceki iş yerinde yaşadığı deneyimlerin aksine, üretim tesisinde geçirdiği zamandan keyif alıyor ve stajı bittikten sonra orada çalışmaya devam etmek istiyor.
Öğrenciler projeden memnun
Projeden yararlanan genç kadınlardan bir diğeri Semanur Koç. Ege Üniversitesi Mekatronik Bölümü mezunu. Projeyi bir tanıdığından duymuş ve başvurmuş. “Ben yazılım alanında ilerlemek istiyorum. Kadınların eli makineye de bilgisayara da değmeli. Kadınlar her alanda çalışmalı” diyor. Sesinde kararlılık ve başarılarından duyduğu gurur var.
Eda Durgut ise meslek lisesinde mekatronik eğitimi almış. Projeden oldukça memnun. “Kalabalık olmamıza rağmen teorik derslerin yanı sıra faydalı pratik dersler de aldık. Ben CNC* operatörü olarak makina alanında ilerlemek istiyorum. Kadınlar erkeklerin yapabildiği bütün işleri yapabilecek kapasiteye sahip. Sanırım artık erkekler de her alanda kadınları görmeye alıştı” diyor.
(*Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, bilgisayar aracılığıyla kontrol edilen bir makinedir.)
Öğretmenler Almanya’da eğitim aldı
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından yürütülen projede öğretmenler de yer alıyor. Öğrencilere en iyi şekilde eğitim verebilmek için on beş öğretmen Almanya'nın Stuttgart kentinde eğitim gördü.
Bu öğretmenlerden biri de Derya Şenyerli. Şöyle diyor Şenyerli: “Ben aynı zamanda makine mühendisiyim. Uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Bu mesleğe ilişkin toplumsal cinsiyet algısı nedeniyle bizim gibi alanlarda kadınlar yetkinliklerini kanıtlamak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalabiliyor. Şimdi bir teknik lisede çalışıyorum. Bölümümdeki tek kadın öğretmenim. Üstelik projede yer alan tek kadın öğretmen de benim! Kız öğrencilere büyük önem veriyorum. Bu alana ilgi duyan ve yetenekli kadınların sektörü geleceğe başarıyla taşıyacağına inanıyorum.”
Kadınların ekonomideki rolü artıyor
EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar şu ifadeleri kullanıyor:
“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kadınlarını geride bırakan toplum geri kalmaya mahkumdur’ sözünü kendimize rehber olarak alıyoruz. Kadınların ekonomiye katkılarını artırmayı hedefleyen projelerin içinde olmayı her zaman çok önemsiyoruz. Bu projeye de kadınların katılımı bizi çok memnun etti. Projemizin kadınların hayatına somut katkılar sunması en büyük dileğimiz.”
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekiyor: “AB Türkiye’de kadınların güçlendirilmesini ve her alanda iş gücüne katılmasını destekliyor. Çünkü kadınların başarısı barış, demokrasi, adalet ve refah için kritik öneme sahip. Özellikle erkek egemen alanlarda kadın sayısının arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Kadınların bu istihdam projesine katılımı beklenenden yüksek.”
Proje hakkında
AB tarafından finanse edilen 325.000 avro bütçeli proje, 18-29 yaş arası kişilerin makine teknolojileri sektöründe istihdam edilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle seçiliyor. Eğitimler, proje kapsamında laboratuvarı yenilenen Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde veriliyor. Eğitim ve stajın ardından ise öğrenciler mesleki yeterlilik belgesi alıyor. EBSO üyesi firmaların sertifika alan öğrencileri istihdam etmesi planlanıyor.
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