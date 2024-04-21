Kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren sapık tutuklandı

﻿Tuvalete giren kişinin tekerlekli sandalyedeki Tarık Özkan olduğu belirlendi. Şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalanırken incelenen bilgisayarında gizli kamera ile kaydedilen görüntüler çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden ve 3-4 yıldır benzer görüntüler çektiğini söyleyen Tarık Özkan'ın, daha önce de toplu taşıma araçları ile kamuya açık alanlarda kadınların görüntülerini çektiği ve suç kaydının olduğu ortaya çıktı.



İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Tarık Özkan tutuklandı