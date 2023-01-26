Kadir Gecesi ne zaman? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

2023 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği, Ramazan ayına kısa bir zaman kala merak ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi ne zaman? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

tarihi, üç aylara girilmesiyle birlikte camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayına kısa bir zaman kala Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman?

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi) - 1

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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