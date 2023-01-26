Kadir Gecesi ne zaman? (2023 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

Kadir Gecesi tarihi, üç aylara girilmesiyle birlikte İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Ramazan ayına kısa bir zaman kala Kadir Gecesi tarihi araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi tarihi belli oldu. Peki, 2023 Kadir Gecesi ne zaman?



2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.



Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ



Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi



Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe



Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma



Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi



Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe



Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi



Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar



Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı



Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba



Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe



Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi



Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba



Aşure günü – 28 Temmuz Cuma



Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı