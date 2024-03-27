Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Kadir Gecesi tarihi)

2024 Kadir Gecesi tarihi, ramazan ayının son haftalarına girilmesiyle birlikte Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. İslam camiası için kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde bu yıl yine milyonlarca vatandaş ellerini Allah'a açacak ve bol bol dua edecek. Peki, 2024 Kadir Gecesi ne zaman?



2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.



Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan 2024 tarihinde idrak edilecek.

