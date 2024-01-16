Kafası sac büküm makinesine sıkıştıran Arda'dan acı haber

Büyükçekmece’de sac büküm makinesine kafası sıkışan çocuktan acı haber geldi.



Staj yaptığı metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren iş yerinde, saç büküm makinesinde çalıştığı sırada kafasını sac büküm makinasına sıkıştıran 14 yaşındaki Arda Tonbul, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olayla ilgili iş yeri sahibi H.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı Ö.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"ORADA BİR GÖREVLİ OLMUŞ OLSA BELKİ ÇOCUĞUM İLK DARBEDE KURTARILABİLİCEKMİŞ"



Baba Raşit Tombul, çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu dile getirdi.



"Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş." diyen baba Tonbul, "O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz." dedi.



NE OLMUŞTU?



9 Ocak Salı günü öğle saatlerinde usta gözetiminde saç büküm makinesinde çalışan Tonbul, bir ara yalnız kalınca sac büküm makinesine bakarken, farkında olmadan ayağı makinenin çalıştırma pedalına çarptı.



Bir anda çalışan makine Arda Tonbul’un kafasını sıkıştırdı.



Öğrencinin kafasını sıkıştırdığı, iddiaya göre 16 dakika sonra fark edildi.



İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

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